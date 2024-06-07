“بيجي والله بيجي".. القسام يبث مشاهد "ملحمية" في دك آليات الاحتلال شرقي دير البلح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وفي مقدمتهم كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 245 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي العمليات التي نفّذتها المقاومة، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق عوض الله في مخيم يبنا.

وفي شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع، تواصل كتائب القسّام استهداف قوات الاحتلال، وتمكّن مجاهدوها من استهداف منزل تحصّنت فيه قوة إسرائيلية.

واستهدفت "القسّام" المنزل بقذيفة "TBG"، موقعةً أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل ومصاب.

وأكدت، في بيان، رصد هبوط الطيران المروحي التابع للاحتلال من أجل إجلاء الجنود.

وفي مشاهد مصوره، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد عن التحام مجاهديها بالقوات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي مدينة دير البلح.

وعرضت اللقطات عدداً من المقاتلين وهم يخرجون من بين الأراضي الزراعية والأشجار لاستهداف آليات الاحتلال بقذائف "الياسين 105″، وهي أسلحة مصنعة محلياً.

وتفاعل ناشطون بشكل واسع مع ظهور أحد المقاتلين وهو يركض على الأرض والحصى حافياً دون حذاء.

وأظهر الفيديو عودة المقاتلين إلى النفق، فيما صرح أحدهم "بيجي والله بيجي"، في إشارة للعبة الفيديو الشهيرة التي انتشرت على الأجهزة الخلوية في السنوات الأخيرة.

وذلك في تعبير عن السيطرة والتمكن من ضرب الأرتال والآليات العسكرية لقوات الاحتلال المتوغلة في المكان، في حين يظهر مقاتل آخر في أحد المشاهد حافي القدمين، قبل أن يتمكن من ضرب دبابة للاحتلال.



اعترف جيش الاحتلال -اليوم الجمعة- بإصابة 9 من جنوده، بينهم 7 في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار الاشتباكات في محاولة التقدم بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد الاحتلال بأن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3763، منهم 1902 أصيبوا منذ بداية المعارك البرية يوم 27 من الشهر ذاته.

وأشار الاحتلال إلى أن 26 جنديا من المصابين جروحهم خطيرة، و193 جروحهم متوسطة، و36 جروحهم طفيفة.

وفي حين قال جيش الاحتلال إن 7 جنود أصيبوا بمعارك غزة، لم يوضح أين أصيب الجنديين الآخرين.

يشار إلى أن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 646 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 294 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، غير أن مستشفيات ووسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن العدد الفعلي لقتلى ومصابي الجيش أكبر مما يعلن عنه.