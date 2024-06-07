سريع: استهدفنا سفينتين في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات اليمنية اليمنية، مساء اليوم الجمعة، استهدافها بصواريخ ومسيّرات سفينتين في البحر الأحمر تابعتين لشركات انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع، إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتي (Elbella وAAL GENOA) التابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)"، دون ذكر جنسية الشركات أو السفينتين.

وأوضح أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد "استمرار قوات الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادًا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويوم أمس الخميس، أعلن العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، عبر استخدام عددٍ من المُسيّرات.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية سريع، اليوم الخميس، أنّه وبالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، استهدفتا في العملية الأولى سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول لميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وأكّد المتحدّث، باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّ عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح.

وفي الوقت ذاته، شدّد سريع على أنّ على العدو الإسرائيلي توقّع مزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً استمرار العمليات حتى يتوقف عدوان الاحتلال الإجرامي الوحشي، ويتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت القوات المسلحة اليمنية كل الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية، تأديةً للواجب تجاه الشعب الفلسطيني، دينياً وإنسانياً.