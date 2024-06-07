"جريمة الإبادة" متواصلة.. الإعلام الحكومي: 79 ألف طن متفجرات ألقاها الاحتلال على غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (245) – الجمعة 77 يونيو 2024م:

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 3,222 مجرزةً بغزة، راح ضحيتها أكثر من 46 ألف شهيد ومفقود.

وبحسب التحديث، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 79,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 245 يومً، أن الاحتلال دمر 87 ألف وحدة سكنية بشكلٍ كلي.

وهذه أبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية، في يومها الـ 245:

◻ (245) يوم على حرب الإبادة الجماعية.

◻ (3,276) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻ (46,731) شهيداً ومفقوداً.

◻ (10,000) مفقودٍ.

◻ (36,731) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻ (15,517) شهيداً من الأطفال.

◻ (33) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻ (10,279) شهيدة من النساء.

◻ (498) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻ (70) شهيداً من الدفاع المدني.

◻ (147) شهيداً من الصحفيين.

◻ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻ (150) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻ (83,530) جريحاً ومُصاباً.

◻ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻ (1,477,748) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻ (192) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻ (110) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (319) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (604) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻ (200) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻ (138,300) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻ (453,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻ (79,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻ (33) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻ (55) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.