فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأرقام تكشف الكارثة".. ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى ما يقرب 80%

الدواء وجلسات العلاج لــ"النصف" .. خيارات معقدة تواجه المستشفى الوحيد وسط غزة

"استمرّ 26 ساعةً".. كيف نفّذت كتائب القسّام كمين بيت حانون؟

آخر التّطورات.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 245 تواليًا

خبير عسكري: لهذه الأسباب كمين بيت حانون يفوق الخيال وسيُدرّس بالكليات العليا العسكرية

"علينا ألّا نقف إلى جانب العار".. فنّانون ومؤثرون فرنسيون يُطالبون ماكرون بالاعتراف بفلسطين

يوم القدس العبري في ظل معركة رفح

"وهل يخشى الغريقُ من البلل؟".. "عرينُ الأسود" تردُّ على قرار أمريكا فرض عقوبات عليها

"في جريمة حرب جديدة".. الاحتلال يغتال رئيس بلدية النّصيرات

اقتحامات "إسرائيلية" في الضّفة الغربية واشتباكات مسلّحة في نابلس

"الأرقام تكشف الكارثة".. ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى ما يقرب 80%

07 يونيو 2024 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، أن نسبة البطالة ارتفعت في غزة التي تتعرّض لحرب إبادة جماعية، إلى  ما يقرب 80%، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.

وأوضحت المنظمة  في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف، أن  معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية،  ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8%.

ووفقًا لتقرير المنظمة، فإن هذا يستثني الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة.

وعلّقت المنظمة على الإحصائيات المرتبطة بوضع البطالة في فطاع غزة أنها كارثية و" الحقيقة أسوأ بكثير".

ولفتت إلى أنه مع هذا المستوى المرتفع للغاية من البطالة، لن يستطيع الناس تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم.

وأضافت "هذا يؤثر أيضًا على صحتهم... فحتى لو كان لديهم المال، لا توجد مستشفيات تستطيع استيعاب الوضع الكارثي هناك.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 33% في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب.

ووفقًا لبيانات نشرتها منظمة العمل الدولية،.يقدّر الانكماش بنحو 83.5% في القطاع وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية.

#البطالة #الحرب على غزة #منظمة العمل الدولية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة