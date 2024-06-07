"الأرقام تكشف الكارثة".. ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى ما يقرب 80%

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة، أن نسبة البطالة ارتفعت في غزة التي تتعرّض لحرب إبادة جماعية، إلى ما يقرب 80%، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%.

وأوضحت المنظمة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في قطاع غزة وإلى حوالي 32% في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8%.

ووفقًا لتقرير المنظمة، فإن هذا يستثني الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة.

وعلّقت المنظمة على الإحصائيات المرتبطة بوضع البطالة في فطاع غزة أنها كارثية و" الحقيقة أسوأ بكثير".

ولفتت إلى أنه مع هذا المستوى المرتفع للغاية من البطالة، لن يستطيع الناس تأمين الغذاء لأنفسهم ولأسرهم.

وأضافت "هذا يؤثر أيضًا على صحتهم... فحتى لو كان لديهم المال، لا توجد مستشفيات تستطيع استيعاب الوضع الكارثي هناك.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 33% في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب.

ووفقًا لبيانات نشرتها منظمة العمل الدولية،.يقدّر الانكماش بنحو 83.5% في القطاع وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية.