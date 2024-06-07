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"وهل يخشى الغريقُ من البلل؟".. "عرينُ الأسود" تردُّ على قرار أمريكا فرض عقوبات عليها

07 يونيو 2024 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت مجموعة عرين الأسود، اليوم الجمعة،  بياناً علّقت فيه على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المجموعة.

وقالت "عرين الأسود": "نقول بكلمات موجزة لأمريكا ومن تحتها، وللكيان ومن عاونهم ومن والاهم سننتصر". 

وأضافت، "نقول لأمريكا رداً على العقوبات ما قاله الشيخ أحمد ياسين في أول كلماته: وهل يخشى الغريق من البلل؟". 

 

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة في أحدث إجراء يستهدف من تقول واشنطن إنهم يهددون السلام والاستقرار في الضفة الغربية.

ويُشار إلى أن الجماعة هي أول هدف فلسطيني للعقوبات بموجب أمر تنفيذي عن العنف في الضفة الغربية أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير/شباط.

ويجمد هذا الإجراء أي أصول تملكها الجماعة في كل مكان خاضع للولاية القضائية الأمريكية ويحظر على الأمريكيين التعامل مع الجماعة، لكن لم يتضح مدى امتلاك الجماعة أي أصول أو صلات من هذا النوع.

ويُذكر أن مجموعة "عرين الأسود" ظهرت عقب اغتيال قوات الاحتلال إبراهيم النابلسي في صيف 2022، بزعم أنه  مسؤول عن سلسلة من عمليات إطلاق النار على "إسرائيليين".

كما اغتالت قوات الاحتلال  في فبراير/شباط  2022 ثلاثة مقاتلين فلسطينيين. بعدها انعقد العزم لدى مؤسسي "عرين الأسود" على إنشاء مجموعة يجتمع تحت لوائها مقاتلون غاضبون من إضعاف المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.

وأصبحت عرين الأسود أيقونة للمقاومة بين جيل زد "Z" من الشباب الفلسطينيين [المولودين بين عام 1996 وعام 2012]. 

#الحرب على غزة #إبراهيم النابلسي #عرين الأسود #طوفان الأقصى

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