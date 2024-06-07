"علينا ألّا نقف إلى جانب العار".. فنّانون ومؤثرون فرنسيون يُطالبون ماكرون بالاعتراف بفلسطين

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت مجموعة من الفنانين والمشاهير وصانعي المحتوى الفرنسيين خطابًا مشتركًا يُطالبون الرئيس إيمانويل ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الخطاب المشترك الذي نشره 235 فنانًا، حيث أشاروا فيه إلى استشهاد 35 ألف مدني في غزة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في الخطاب، "لأننا نشهد إبادة جماعية مصورة وموثقة وتعرض على شاشاتنا بشكل يومي، لذلك نطالب بالتحرك"،

وتساءل الفنانون، "كم ينبغي أن يبلغ عدد الضحايا حتى تتخذ فرنسا موقفًا واضحًا وإنسانيًا؟ وكم عدد الجرائم ضد الإنسانية؟"

وأوضح الموقعون على البيان أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج سلكت طريق الكرامة والإنسانية من خلال الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لتنضم إلى 143 دولة تعترف بها رسميا".

وحثّ الفنانون الرئيس ماكرون على عدم السير في الطريق الخطأ من التاريخ، والوقوف إلى جانب العار.

وتابع، "فرنسا بلد حقوق الإنسان والتنوير لكنها لم تتكلم علنًا، ولذلك لا بد أن نضم أصواتنا للعالم ونعترف بدولة فلسطين، ليس فقط ردًا على المذبحة الحالية في غزة ولكن باسم حق هذا الشعب بالوجود، فقد يحدث صوتنا فارقًا، عاش العدل وعاش السلام وعاشت فلسطين حرة".

ويُشار إلى أنه من بين الفنانين الموقّعين، ليلى بختي، وطاهر رحيم، وليا سيدو وأديل إكسارشوبولوس، ودالي بن صالح، والممثل الكوميدي مالك بن طلحة، والكوميدية نوال مدني، والمغنية والممثلة كاميليا جوردانا، والممثل نيلز شنايدر ومن الموسيقيين دي جي سنيك، والمغنية أنجيل، ومغني الراب جوي ستار، ورينو، وغيرهم من المشاهير.

وجاء الخطاب بعد أيام من نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية دعوة مشابهة وقع عليها رجال أعمال ومثقفون للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرين أن هذا الاعتراف سيشكل خطوة أولى في المفاوضات التي ستؤدي إلى مرحلة جديدة في المنطقة المضطربة منذ عقود.