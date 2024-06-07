"في جريمة حرب جديدة".. الاحتلال يغتال رئيس بلدية النّصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

نعت بلدية النصيرات، فجر اليوم الجمعة، رئيس البلدية الشهيد د.إياد أحمد مغاري "أبو بلال"، الذي ارتقى إلى العلا شهيدا إثر غارة "إسرائيلية" غادرة استهدفته بشكل مباشر خلال تواجده في مرفق خدماتي يتبع للبلدية.

وزفّت البلدية رئيسها الذي آثر القيام بواجبه حتى لحظاته الأخيرة، بإخلاص وتفاني في العمل لخدمة أهلنا في النصيرات.

وأكدت أنها ستواصل استكمال المسيرة والجهود رغم كل التحديات والصّعوبات والإرهاب الصهيوني القائم بحق كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن استشهاد رئيس البلدية لن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا، موضحةً أنها ستستمر في دورها وبذل جهدها الوطني والأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان.

اغتيال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لرئيس بلدية النصيرات د. إياد المغاري يُعدُّ جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن اغتيال رئيس بلدية النصيرات د. إياد المغاري، جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، وتُعتبر تلك الجريمة حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل مُتعمّد ومُخطَّط له مسبقاً.

ونعى المكتب الحكومي الشَّهيد الدكتور المغاري الذي يُعدُّ مسئولاً خدماتياً آثر القيام بواجبه الوطني وتقديم الخدمة منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع لأهالي مخيم النصيرات للاجئين بالمحافظة الوسطى طيلة أيام حرب الإبادة الجماعية، وكان مخلصاً متفانياً في عمله وخدمة شعبه ووطنه.

وأضاف، " تأتي هذه الجريمة بعد سلسلة جرائم سابقة ارتكبها الاحتلال بحق البلديات ورؤسائها، حيث قام الاحتلال سابقاً باغتيال كل من رئيس بلدية الزهراء أ. مروان حمد، ورئيس بلدية المغازي أ. حاتم الغمري، واليوم اغتال رئيس بلدية النصيرات د. إياد المغاري، إضافة إلى استهداف وقصف وتدمير مقرات بلديات الزوايدة والزهراء وغزة وخان يونس وبيت حانون وبيت لاهيا وغيرها، وقد كان رؤساء البلديات الذين تم اغتيالهم أمثلة وفيّة للعمل الخدماتي الدؤوب والمتواصل".

وأكد المكتب الحكومي أن جريمة الاغتيال الجبانة بحق رئيس بلدية النصيرات؛ تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة، وتشير إلى حالة العجز والتَّخبُّط التي يعيشها قادة الاحتلال خاصة في استهداف المدنيين بشكل مُركز ومقصود.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من وراء تلك الجرائم إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية وعرقلة تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والنازحين.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لجريمة اغتيال رئيس بلدية النصيرات، داعيًا كل البلديات في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء التي تدل على مستوى الجريمة والانحطاط الذي وصل له هذا الاحتلال الجبان.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، والتي تدل على عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال والأمريكان والتي وصلت إلى هذه المرحلة من القتل.

وطالب المكتب الحكومي كل دول العالم الحر بملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، والضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ ثمانية شهور متواصلة.