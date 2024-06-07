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بالفيديو اقتحامات "إسرائيلية" في الضّفة الغربية واشتباكات مسلّحة في نابلس

07 يونيو 2024 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومُداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال معززةً بعدد كبير من الآليات العسكرية غرب مدينة نابلس، وداهمت منازل عدد من المواطنين في مخيم العين.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا من الجنود اعتلوا أسطح البنايات وسط تواجد لجنود قناصة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، ما أدّى إلى انسحاب القوات دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وداهمت أحياءها وشوارعها.

في بيت لحم، اقتحمت القوات الصهيونية قرية الرشايدة جنوب المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم:  خالد سليمان رشايدة وأحمد موسى رشايدة وسليمان محمود رشايدة.

في القدس، اقتحمت القوات الصهيونية بلدة عناتا شمال شرق القدس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة، داهمت منزل المواطن خالد العصعوصي في الفندقومية وفتّشته وعاثت فيه خرابًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الفندقومية جنوب جنين، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

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