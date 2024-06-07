آخر التّطورات.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 245 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي لليوم الـ 245 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين الآمنين، وضاربًا في عرض الحائط قوانين حقوق الإنسان، وقرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف ارتكاب أعمال إبادة جماعية وإنهاء العدوان العسكري الهجمي على رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة إلى 36654 شهيدًا و 83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين"لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه واستهدافه لكافة مناطق غزة، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل.

في المحافظة الوسطى، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على عدة مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى.

وارتقى 5 شهداء في استهداف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف قوات الاحتلال مركبة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان في قصف صهيوني استهدف منطقة أبو هولي جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الرفاتي" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال خلف المستوصف الحكومي شمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المسير النار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في إطلاق نار وقذائف من دبابات الاحتلال على مناطق غربي مدينة رفح.

واستهدف طيران الاحتلال منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب القطاع.