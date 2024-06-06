هل أدرجت الأمم المتحدة فعلياً إسرائيل في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال"؟

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم، الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أخطر مسؤولين إسرائيليين بأن قرر تصنيف إسرائيل على أنها "دولة تقتل الأطفال"، وإدراجها ضمن ما يعرف بـ"قائمة العار".

كما أشار غوتيريش في حديثه مع المسؤول الإسرائيلي إلى أن توقيعه النهائي سيكون في الأسبوع المقبل.

بحسب القناة، فإن الخوف في إسرائيل من أن القرار الذي ينص في الواقع على أن الجيش الإسرائيلي هو جيش يؤذي الأطفال، سيؤدي إلى فرض عقوبات من دول العالم، بما في ذلك تلك التي لها عواقب مباشرة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأفاد التقرير بأن تل أبيب شرعت بإعداد وصياغة ردها "على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.

وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، انتقادات للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته "تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين".

ويأتي الجدل في إسرائيل بشأن ضمها لـ"قائمة العار" الأممية، بالتزامن مع ارتكاب جيشها مجزرة جديدة في باستخادن مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في النصيرات، أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 شخصا بينهم 14 طفلا و9 نساء.

ويأتي ذلك أيضًا، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، إن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وإن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.

وذكرت اليونيسف في تقرير نشرته حول نقص الغذاء لدى الأطفال، أن 181 مليون طفل حول العالم دون سن الـ5 أعوام يواجهون "نقصاً خطيراً" في الغذاء.

وأضاف التقرير أن هؤلاء الأطفال "أكثر عرضة للمعاناة من الهزال الذي يهدد حياتهم بنسبة 50%".

وأوضح أن 65% من هؤلاء الأطفال يعيشون في 20 دولة، وأن 64 مليون طفل متأثرون بنقص الغذاء الخطير يعيشون في جنوب آسيا، بينما يعيش 59 مليون طفل في جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار إلى أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون "نقصاً خطيراً" في الغذاء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد "الوضع في غزة يظهر أن الأسر غير قادرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لأطفالها، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأطفال".

كما دعا التقرير الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع نقص الغذاء لدى الأطفال.

مقابر تمتلئ بالأطفال في رفح

والإثنين، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من أن 3 آلاف و500 طفل في القطاع يواجهون خطر الموت جوعاً؛ جراء القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن وفاة طفلين بسبب سوء التغذية في مستشفيات مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق جولييت توما مديرة التواصل والإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.