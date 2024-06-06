عمليتان مشتركتان.. القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفناً متجهة إلى ميناء حيفا المحتلة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، عبر استخدام عددٍ من المُسيّرات.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية سريع، اليوم الخميس، أنّه وبالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، استهدفتا في العملية الأولى سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول لميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وأكّد المتحدّث، باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّ عملية ميناء حيفا المشتركة تأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح.

وفي الوقت ذاته، شدّد سريع على أنّ على العدو الإسرائيلي توقّع مزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً استمرار العمليات حتى يتوقف عدوان الاحتلال الإجرامي الوحشي، ويتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت القوات المسلحة اليمنية كل الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية، تأديةً للواجب تجاه الشعب الفلسطيني، دينياً وإنسانياً.

وأمس، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوات المسلحة (القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر) ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب، معلناً استهداف سفينتي"Roza" و"Vantage Dream" في البحر الأحمر، بعد انتهاكهما قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى استهداف سفينة "Maersk Seletar" الأميركية شرقي البحر العربي.