مجلة أمريكية: أنفاق حماس بغزّة عقّدت البيئة العسكرية والسياسية لـ "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

تقول مجلة أمريكية، إنّ ما وصفته بـ "مجمع حماس تحت الأرض" لم يسبق له مثيل، تسبب في تكاليف لا يمكن تصورها، وعقد البيئة العسكرية والسياسية لـ "إسرائيل".

وأوضحت مجلة "فورين أفيرز"، أنّ اعتماد المقاومة الفلسطينية بغزة على هذه الأنفاق ساهم في وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، ولا سيما جنود "الجيش" الإسرائيلي، مضيفةً أنّ استمرار العمليات الفلسطينية تحت الأرض على مدى أشهر، تسبب في تكاليف لـ "إسرائيل" لا يمكن تصورها.

ولفتت إلى أنّ "إسرائيل"، التي ركّزت على "القضاء على أنفاق حماس" لم تتخيل أبداً أن تتورط في حرب تحت الأرض بمثل هذه الأبعاد، مقرّةً أنّ القتال في غزة أظهر أن التقدم في التكنولوجيا المضادة للأنفاق فشل في ردع حماس عن اللجوء إلى حرب الأنفاق.

كما قوّضت أنفاق المقاومة احتمال "تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة"، وأبطـأت وتيرة عمليات "الجيش" الإسرائيلي، كما صعّبت وصوله إلى الأسرى، وعقّدت البيئة العسكرية والسياسية لـ "إسرائيل"، بحسب ما أقرّت به المجلة.

وتحدثت عن استراتيجية مختلفة اعتمدتها المقاومة الفلسطينية في استخدامها للأنفاق، موضحةً أن الأنفاق بالنسبة لها تجاوزت كونها مجرد تكتيك لمواجهة قدرات "إسرائيل" الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، نحو "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

وعلى ضوء ذلك، أكدت المجلة أنّه "لا يمكن للجيوش أن تحارب الأنفاق التكتيكية كما تحارب التهديدات الاستراتيجية تحت الأرض"، مشيرةً إلى أنّ القنابل الخارقة للتحصينات،لن تكون كافية لتدمير هذه "الهياكل العميقة والمتينة".

وخلُصت المجلة الأميركية إلى القول بأنّ "استخدام حماس للأنفاق قد أعاد تعريف ليس فقط البيئة تحت الأرض، ولكن أيضاً قيمة وطبيعة القتال البري"، وأضافت أنّ المواجهات مع "الجانب الآخر" أصبحت أقل تواتراً، ومثل الأنفاق نفسها، يصعب اكتشافها.