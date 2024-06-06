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بالفيديو جنين: إصابات بالرصاص واشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال

06 يونيو 2024 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدينة جنين في الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار كثيف.

وقالت الوكالة الفلسطينية، إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربين" تسللوا إلى مخيم جنين، بمساندة قوات الاحتلال، ويحاصرون في هذه الأثناء أحد المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر، أن 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

كما ولا تزال تحلق طائرات "أباتشي"  في سماء مخيم جنين تزامناً مع انتشار جيش الاحتلال بعدد من المواقع في المخيم.

بدورها، أشارت سرايا القدس كتيبة جنين إلى أنها تخوض "اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة إسرائيلية خاصة في محيط المخيم"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة بصفوف القوة المقتحمة.  

#جنين #الضفة الغربية

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