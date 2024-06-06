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محدث بالفيديو والصور بالأسماء: 3 شهداء بمواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

06 يونيو 2024 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
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3 شهداء وجرحى بمواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد 3 شبان وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الحي خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في محاور الاقتحام؛ اليوم الخميس.

وعلم أن اثنين من الشهداء من الحي الشرقي في جنين وهما الشابان عيسى الجلاد وإبراهيم السعدي، بينما الشهيد الثالث هو الشاب عدي مرعي من مخيم جنين.

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وأورد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع شهيدين و13 مصابًا على الأقل خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى جنين الحكومي.

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدينة جنين في الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار كثيف.

وقالت الوكالة الفلسطينية، إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربين" تسللوا إلى مخيم جنين، بمساندة قوات الاحتلال، ويحاصرون في هذه الأثناء أحد المنازل.

واقتحمت آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

كما ولا تزال تحلق طائرات "أباتشي"  في سماء مخيم جنين تزامناً مع انتشار جيش الاحتلال بعدد من المواقع في المخيم.

بدورها، أشارت سرايا القدس كتيبة جنين إلى أنها تخوض "اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة إسرائيلية خاصة في محيط المخيم"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة بصفوف القوة المقتحمة.  

#جنين #الضفة الغربية

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