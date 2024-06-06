فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس ترحّب بقرار انضمام إسبانيا لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل" أمام "العدل الدولية"

الصّحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى  36654 شهيدًا

"كانوا يتفاخرون بأساليب التّعذيب".. تفاصيل قاسية ترصدها صحيفة أمريكية عن معتقل"سديه تيمان" الإسرائيلي

"ميدالياتٌ مخضّبة بالدّماء ونوادٍ سُوّيت بالأرض".. الاحتلال الصّهيوني يسعى لمسح التّاريخ الرياضي الفلسطيني

"تفاصيل مروعة".. هكذا ارتكب الاحتلال مجزرةً ضدّ النّازحين بمدرسة تابعة للأونروا في النّصيرات

صحفي "إسرائيلي": هاليفي يعيش في فيلم سخيف و"إسرائيل" ليست مستعدة أبدًا لحرب في لبنان

في يومها الـ 244 تواليًا.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في النّصيرات ويواصل قصفه العنيف على رفح

القسّام تفجّر عين نفق بقوة صهيونية راجلة وتنفّذ عملية إنزال خلف الخطوط برفح

في "حدث صعب".. مقتل جندي وإصابة 11 آخرين في هجوم حزب الله على موقع بالجليل الأعلى

كاتب بريطاني مخضرم: بالأدلة وشهادة التاريخ.. "إسرائيل" تشبه الصّليبيين أكثر فأكثر وقد تلقى مصيرهم

حماس: مجزرة مدرسة النّصيرات جريمةٌ متكاملة ارتكبها الاحتلال عن سبق إصرار وترصد

06 يونيو 2024 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم فجر اليوم ضد المدنيين الآمنين النازحين في مدرسة ذكور الإعدادية "السردي" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات للاجئين، هي جريمة ارتكبت عن سبق إصرار وترصد من الكيان الصهيوني النازي.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن تمادي الاحتلال في ارتكاب مجازره كونه أمن العقاب أمام تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بدوره في حماية المدنيين من جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي تُرتكب على مسمع ومرآى من العالم.

وأدانت هذه الجريمة الجديدة، واستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا، مُطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة إلى القيام بمسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الإبادة والمجازر الوحشية.

كما طالب محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية وكل الجهات القضائية والقانونية في العالم بمحاسبة وملاحقة هذا الكيان المارق الذي انتهك كافة القوانين والأعراف الدولية.

ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"قتل الليلة الماضية 40 نازحاً بمجزرة مروّعة في قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين بمدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، ومن بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحاً بينهم 23 طفلاً و18 امرأة".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة النصيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة