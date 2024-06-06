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حماس ترحّب بقرار انضمام إسبانيا لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل" أمام "العدل الدولية"

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حماس ترحّب بقرار انضمام إسبانيا لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل" أمام "العدل الدولية"

06 يونيو 2024 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، بإعلان أسبانيا انضمامها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب الكيان الصهيوني، جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "نعتبر ذلك بالإضافة لانضمام العديد من الدول الأخرى للدعوى، تعزيزاً للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل الذي يرتكب أفظع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية".

ودعت الدول حول العالم للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.

#إسبانيا #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

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