الصّحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى  36654 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة إلى 36654 شهيدًا و 83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 244 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و 235 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي تحديث إحصائية مجزرة النصيرات، يوم أمس، أفادت وزارة الصحة، بأن 40 شهيدًا (بينهم 14 طفلاً و9 نساء) قد ارتقوا حتى اللحظة، بالإضافة إلى إصابة 74 آخرين.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.