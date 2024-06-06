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"تفاصيل مروعة".. هكذا ارتكب الاحتلال مجزرةً ضدّ النّازحين بمدرسة تابعة للأونروا في النّصيرات

06 يونيو 2024 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 40 نازحاً بمجزرة النصيرات بينهم 14 طفلاً و9 نساء وأصاب 74 آخرين بينهم 23 طفلاً و18 امرأة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن "جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل الليلة الماضية 40 نازحاً بمجزرة مروّعة في قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين بمدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، ومن بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحاً بينهم 23 طفلاً و18 امرأة".

ورصد المكتب الحكومي، قصف جيش الاحتلال لعشرات النازحين المدنيين الآمنين في المدرسة المذكورة بثلاثة صواريخ على الأقل من طائرات حربية مقاتلة، الأمر الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أنّ مركز النُّزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية هو مركز النُّزوح رقم 149 الذي يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال قصفها بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات، وقد كرر الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابه هذه المجازر بشكل وحشي رغم علمه بتواجد عشرات الآلاف في مراكز النزوح.

وأدان المكتب الحكومي ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي"  للمجازر ضد مراكز نزوح وإيواء الآمنين، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد القانون الدولي، داعيًا كل العالم إلى إدانة هذه المجازر وإدانة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.

كما طالب المجتمع الدولي وكل المحاكم الدولية بملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" والأمريكان الذين يشرفون على تنفيذ الإبادة الجماعية بشكل مدروس ومخطط وبغطاء واضح.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة النصيرات

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