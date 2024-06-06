صحفي "إسرائيلي": هاليفي يعيش في فيلم سخيف و"إسرائيل" ليست مستعدة أبدًا لحرب في لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

هاجم الصحفي "الإسرائيلي" أوري مسغاف، تصريحات رئيس أركان الاحتلال رتسي هاليفي بأن "إسرائيل" مستعدة لخوض حرب مع لبنان.

وقال مسغاف في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، "لا تصدقوا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، لسنا مستعدين لحرب في لبنان".

وتابع، "لستُ رئيس أركان، بل مجرد ضابط صغير متقاعد وصحفي، لكنني أحث "الإسرائيليين"، لا تصدّقوا هرتسي، إنه يعيش في فيلم، الجيش و"إسرائيل" ليسا مستعدين لحرب في لبنان، هذا سيؤدي إلى دمار هائل في الجليل وهجمات صاروخية ومسيّرات على حيفا وغوش دان".

وأوضح أن المستوطنين الذين احترقت بيوتهم لا يطمئنهم أن لبنان يحترق.

وأضاف، " فعندما يتم إمطارهم هم و"الإسرائيليين" بصواريخ البركان والمسيّرات، فإن نتنياهو سوف يختبئ تحت الأرض، وسيكون سعيداً بحرب جديدة تبقي غانتس في الحكومة وتؤجل التسوية في غزة والتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.

وحذّر الصحفي المتقاعد من أن حرب لبنان الثالثة ستلحق كارثة ضخمة في "إسرائيل".

وأكد أن الوضع "المُزري" الذي تعيشه البلاد يشير إلى أننا وصلنا إلى نقطة يجب فيها اتخاذ قرار، وقف القتال في الجنوب والشمال، وإعادة الأسرى، ووقف التضحية بالجنود عبثاً، وإنقاذ ما تبقى.

لم يكن تحذير مسغاف هو الأول من نوعه، ففي وقت سابق حذّر الجنرال "الإسرائيلي يتسحاق بريك من كارثة الدخول في حرب إقليمية شاملة.

وقال، "يجب أن يقول أحد الحقيقة للجمهور "الإسرائيلي" حول الكارثة التي ستحل بنا إذا فتحنا حرباً في الشمال".

وأوضح أن حزب الله سيطلق يومياً أكثر من 3000 صاروخ ومسيّرة على الجبهة الداخلية وسيبذل جهده لضرب البنية التحتية القومية ومعسكرات الجيش وسيدمر الدولة، مضيفًا، "أن تدمير مستوطناتنا في الشمال هو لا شيء مقارنة بالدمار الذي ستسببه حرب إقليمية شاملة على 6 قطاعات في آن معاً".

وتابع، "ليس لدينا رد على إطلاق الصواريخ في حرب إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط".

ووجّه سؤاله لحكومة نتنياهو، " كيف سيتمكن الجيش من القتال على 6 قطاعات في آن معاً على الرغم من خسارتنا في حربنا ضد "حماس" والتي سببها التآكل الذي طرأ على سلاح البر في العقود الأخيرة، مؤكدًا أن الاحتلال لا يملك "نفسًا طويلًا" للدخول في حرب إقليمية شاملة.

