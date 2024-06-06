القسّام تفجّر عين نفق بقوة صهيونية راجلة وتستهدف آلياتهم بمحاور توغّلهم في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 244 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم في محاور التّوغل بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن مجاهديها تمكّنوا فجر اليوم من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت كتائب القسام أنها نفّذت عملية إنزال خلف الخطوط، حيث تمكن المجاهدون من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت القسام أنها استهدفت دبابة لجيش الاحتلال من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.