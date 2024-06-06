في "حدث صعب".. مقتل جندي وإصابة 11 آخرين في هجوم حزب الله على موقع بالجليل الأعلى

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين في هجوم بمسيرتين لحزب الله استهدفتا موقعًا قرب حرفيش في الجليل الأعلى المحتل، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، إن جنديًا إسرائيليًا قُتل في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله على حرفيش يوم أمس، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وأوضحت قناة كان العبرية، أنه بالإضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة، أُصيب أيضًا 8 جنود "إسرائيليين" بجروح متفاوتة في هجوم حزب الله على حرفيش.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن25 قتيلًا إسرائيليًا سقطوا في الشمال منذ بداية الحرب، 5 منهم فقط خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأمس الأربعاء، كشفت القناة 12 العبرية، عن إصابة 11 جنديًا "إسرائيليًا" من بينهم 3 بجروح خطيرة وآخر بجروح حرجة جراء إطلاق حزب الله مسيرة تجاه حرفيش شمال فلسطين المحتلة.

وأفاد موقع حدشوت بزمان العبري بأن الضربة أصابت تجمعًا للجنود ما أدى إلى إصابة 11 جنديًا إحداها حرجة، و3 خطيرة، فيما تراوحت الأخرى ما بين المتوسّطة والخطيرة، واصفةً الحدث بـ"الصعب".

وذكرت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال يشارك في عمليات إجلاء الجرحى من "حُرفيش" شمال فلسطين المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يحقّق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة "الإطلاقات" صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.