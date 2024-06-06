المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب مجزرةً مروعة في مدرسة النّصيرات ولا تزال تتدفق أعداد هائلة من الشّهداء والجرحى

غزة - فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرةً مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تأوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقه مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، خلال ساعات الفجر.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريح صحافي، أن هذه المجزرة المروعة وصل على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى 27 شهيدًا وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا في جريمة يندى لها جبين البشرية.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب هذه المجازر لهو دليل واضح على مواصله ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

وأكد أنه لا تزال تتدفق أعداد هائلة من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى التي امتلأت بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرتها السريرية وهذا ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر.

وأدان المكتب الحكومي ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لجريمة الإبادة الجماعية من خلال ارتكاب هذه المجازر، مستنكرًا الاصطفاف الأمريكي إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي" ودعمه العسكري له بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، داعيًا كل العالم الى إدانة هذه الجرائم وإدانة العدوان "الإسرائيلي" الأمريكي على قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.

كما طالب المجتمع الدولي بملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" والأمريكان الذين يشاركون في هذه المجازر اليومية وهذه الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.