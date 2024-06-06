"انتهاكات مُتصاعدة".. اعتقالات واسعة واقتحامات مسلّحة في مدن الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام ومداهمة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها سلسلة اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وداهمت منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابًا ودمارًا، واعتقلت عددًا كبيرًا من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد طارق داوود للمرة السادسة على التوالي بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه، بعد مُداهمة منزله وتفتيشه.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، واعتقلت عددًا كبيرًا معظمهم أسرى محررون، عُرف منهم: أشرف جبريل، وعبد الناصر الرابي، ومحمود خدرج، وبهجت يامين، وحسن ملحم، وجميعهم أسرى محررون، والشقيقين إبراهيم ومعتصم طلال شريم، والفتى ماجد محمود ملحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها، وحققت ميدانيًا مع المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان، وهم: أسيد عزمي، وغسان رمزي، ورامي أحمد عساف، وأحمد جمال عساف، وزاهر أمجد عساف، والشقيقين صالح ومؤمن محمد عساف، وأحمد سمير عساف، والشقيقين عدنان ويوسف محمد وجيه عساف.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، واعتقلت كلًّا من: أيمن شواهنة وأدهم شواهنة.

واعتقلت الشبان: من حمد الطبيب، ووهبي الخولي، وعلاء مصعب ضرار، عقب اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي رأس عطية وحبلة جنوب قلقيلية، واعتقلت الشابين سعادة الجدع، وإياس بسام رزمك، وأحمد مراعبة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وداهمت منزلين لعائلتي "كتانة" و"عمران" واعتقلت الشابين أحمد كتانة، وجودت عمران.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم، واعتقلت الشاب بدر حشاش، وهو شقيق الشهيد علاء حشاش، بعد مداهمة منزل عائلته بين مخيمي عسكر القديم والجديد والاعتداء على عائلته بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس، بعد اقتحامها بأكثر من 20 آلية، وبغطاء من طائرات التصوير "دورون".

وداهمت منازل المواطنين، وحوّلت إحدى الشقق السكنية إلى مركز تحقيق وأخضعت عددًا من المواطنين للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت امل شجاعية بعد مداهمة منزل عائلتها ببلدة دير جرير شرق رام الله.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وداهمت أحد المنازل وعاثت فيه خرابًا.