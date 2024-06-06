في يومها الـ 244 تواليًا.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في النّصيرات ويواصل قصفه العنيف على رفح

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" يومها الـ 244 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على كافة مناطق غزة، مخلفةً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية لعدد ضحايا العدوان الصهيوني، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أن 36586 شهيدًا و83074 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه على كافة مناطق قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة بحق المدنيين الآمنيين.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل المناطق الغربية بمدينة رفح جنوبي القطاع.

في خان يونس، واصلت آليات الاحتلال المتوغلة شرقي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس قصفها بشكل متواصل على عدة مناطق متفرقة في البلدة.

أطلقت طائرات الكواد كابتر النار تجاه عدة منطقة المطاحن شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم جباليا نيرانها بلتجاه منازل المواطنين.

في المحافظة الوسطى، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً مروعة في قصفها مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية "السردي" في مخيم 2 بالنصيرات، والتي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدًا بعضهم "أشلاء" وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية بارتفاع عدد الضحايا إلى 32 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا بمجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "المدني" في مخيم 2 بالنصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق المحافظة الوسطى بالقطاع، وتركز القصف شرق مخيمي البريج والمغازي.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.