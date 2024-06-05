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شبح المجاعة يعود.. الإعلام الحكومي يرصد عدد شاحنات المساعدات الداخلة لغزة

05 يونيو 2024 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن حصار الاحتلال يطبق على قطاع غزة بالكامل، منذ أكثر من شهر باستمرار احتلاله معبر رفح وإغلاقه أمام دخول شاحنات المساعدات، ومنع دخولها من معبر كرم أبوسالم.

وأكد الإعلام الحكومي، في تصريح صحافي،  ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، فما دخل من شاحنات لا يغطي احتياج المواطنين بشمال القطاع كما ولا كيفا. 

ورصد دخول محافظتي غزة والشمال الأسبوع الماضي من نقطة غرب بيت لاهيا ما مجموعه 257 شاحنة، منها 148 شاحنة محملة بالطحين للمخابز والمواطنين 26 شاحنة أدوية ومستهلكات طبية.

وعلى ضوء ذلك،  أوضح الإعلام الحكومي، أن شبح المجاعة يعود ليتهدد من جديد قطاع غزة وخاصة محافظتي غزة والشمال، وتتفاقم أزمة الأمن الغذائي بمحافظات الوسط والجنوب، سيما مع نزوح عشرات آلاف المواطنين من مدينة رفح جراء عملية الاجتياح التي يقوم بها جيش الاحتلال.

كما  في ضوء الكارثة الإنسانية التي تزداد مأساوية؛ طالب بانسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح، ونؤكد مجددا ضرورة تكثيف الجهود الإغاثية، ورفع فيتو الاحتلال عن إدخال السلع الغذائية الأساسية والمواد التموينية، للحد من أزمة الأمن الغذائي ومنع المجاعة التي تتهدد شمال القطاع. ‌

#غزة #سياسة التجويع #محافظتي غزة والشمال #شبح المجاعة

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