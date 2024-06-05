مسؤول أمريكي: واشنطن لا ترى أن إسرائيل ستحقق "نصرًا كاملًا" على حماس بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

مؤخرًا، بدأت التصريحات الأمريكية التخلي قليلًا عن الأوهام والتكهنات وتبني الإدعاءات الإسرائيلية، حول واقعية تحقيق "النصر المطلق" الذي يدعيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حربه بقطاع غزة.

حيث صرح مسؤول أمريكي كبير، لوكالة رويترز الأمريكية، بأن واشنطن تعتقد أنه من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من تحقيق نصر كامل في حربها الحالية على قطاع غزة.

وقبل نحو أسبوعين كشف كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق "نصرا كاملا" على حركة حماس في قطاع غزة.

وخلال قمة لشباب حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ميامي قال كامبل "في بعض النواحي نجد صعوبة في تحديد ماهية نظرية النصر، وفي بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين فإنهم يتحدثون في الأغلب عن فكرة نصر كاسح في ساحة المعركة، نصر كامل".

واستدرك المسؤول الأميركي قائلا "لا أعتقد أننا نرى أن هذا محتمل أو ممكن، إن هذا يشبه إلى حد بعيد المواقف التي وجدنا أنفسنا فيها بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث يستمر التمرد بعد نقل السكان المدنيين والكثير من أعمال العنف".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن نائب وزير الخارجية الأميركي قوله "نتصارع مع إسرائيل بشأن ماهية النصر في غزة، لا نعتقد أن النصر الكامل الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه محتمل أو ممكن".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية حينها عن مسؤول أميركي قوله إن عملية تهميش حماس ستستغرق سنوات.

وقال المسؤول الأميركي إن حماس ستبقى في غزة بشكل ما بعد انتهاء الحرب، وإن هدف واشنطن هو الحد من قدرة الحركة على تنفيذ هجوم مماثل لعملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.