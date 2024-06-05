الحدث الصعب بحرفيش.. قتلى جنود في سقوط مسيّرة مفخخة بالجليل الأعلى

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت هيئة البث العبرية،الرسمية إن نحو 11 أشخاص أصيبوا جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة داخل ملعب لكرة القدم في بلدة حرفيش بالجليل الغربي.

وأفاد موقع حدشوت بزمان العبري، 4 من المصابين في القصف الصاروخي الذي استهدف تجمعًا للجنود في "حرفيش" حالتهم ميؤوس منها، و7 آخرين بحالات متفاوتة الخطورة.

قبل أن يعلن الموقع العبري، أن الحدث الصعب في حرفيش، أدى إلى وقوع قتيلين اثنين و24 مصابًا منهم 5 بحالة حرجة جدًا و 3 بحالة خطيرة بعد استهدافهم بمسيّرة وصاروخ من لبنان

فيما ذكرت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال يشارك في عمليات إجلاء الجرحى من "حُرفيش" شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت تقارير بأن الضربة أصابت موقعا لتجمّع قوّات الجيش الإسرائيليّ، في ملعب لكرة القدم، وقد أسفرت عن تسجيل 11 إصابة، إحداها حرجة، و3 أُخرى خطيرة، فيما تراوحت الأخرى ما بين المتوسّطة والخطيرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يحقّق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة "الإطلاقات" صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.

وبلغت الأضرار الناجمة عن الحرائق الواسعة المندلعة في عشرات المواقع، شماليّ البلاد، والتي اشتعلت بسبب قذائف صاروخيّة ومسيّرات أطلقها حزب الله من لبنان، ضعف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان التي اندلعت 2006، بحسب ما أكّد الصندوق القومي اليهودي ( "كيرن كييمت ليسرائيل" - "كاكال")، أمس الثلاثاء.

وأشارت تقديرات سلطة الإطفاء والإنقاذ، إلى احتراق أكثر من 22 ألف دونم في الجليل والجولان السوريّ المحتلّ، خلال الأيام الماضية.