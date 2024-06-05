دبلوماسي إيطالي سابق يجيب: لماذا كان خطاب بايدن بشأن وقف إطلاق النار بغزّة "خدعة"؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

يقول الدبلوماسي الإيطالي السابق، ماركو كارنيلوس، إنه من غير الواضح لماذا قرر بايدن تقديم الاقتراح الذي قدمه في خطابه الأسبوع الماضي، وعرض فيه خريطة طريق شاملة، على أنه اقتراح إسرائيلي بدلاً من اقتراح أمريكي . في الماضي، كانت سياسة الشرق الأوسط معتادة على الوساطة والتسهيلات الأميركية؛ والآن يبدو أن واشنطن تقصر نفسها على تقديم المقترحات الإسرائيلية.

ويرى كارنيلوس، في مقال له بـ "ميدل ايست آي"، أنه من المحتمل أن يكون ما قدمه بايدن هو نسخة أمريكية من الاقتراح الإسرائيلي، الذي اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى صياغته من قبل أعضاء حكومته، لكنه لم يتمكن من الإعلان عنه بسبب خطر كسر الائتلاف الهش.

ويشير إلى، أنه وإلى حد ما، فإن هذا يضفي مصداقية على الحجة القائلة بأن الولايات المتحدة كانت دائماً أفضل محامي لإسرائيل. لكن الواقع هذه المرة يمكن أن يكون أكثر دقة بعض الشيء.

وبرأي كارنيلوس، قررت الإدارة الأمريكية طرحه (المقترح الأخير) لمحاصرة كل من نتنياهو وقيادة حماس، حيث يسعى بايدن إلى تهدئة التوترات الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين يجعل حماس تتحمل اللوم إذا لم يتم قبول اقتراح وقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، وفي أعقاب نصها المضلل المعتاد، ترسل حكومة نتنياهو إشارات متضاربة حول اقتراحها "الخاص". وتقول بعض المصادر المقربة من رئيس الوزراء إن إسرائيل قبلت بالخطة، لكنها تتطلب بعض المراجعات.

عقبة كبرى

ومع ذلك، يضيف كارنيلوس، فإن هذه القضايا ليست ذات صلة من الناحية الموضوعية، حيث تشير ثلاثة عقود من الخبرة الحزينة إلى أن الاقتراح سوف يتبع عملية طويلة من الالتفاف حول الأمر، مع تفسيرات مختلفة، حيث يتم ممارسة ألعاب اللوم المعتادة لمهاجمة جانب أو آخرحتى تصل العملية إلى طريق مسدود.

وجاء في تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد: "أبلغ نتنياهو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أن بايدن لم يقدم في خطابه كل تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي وأكد أنه في اليوم 16 من المرحلة 1. ستبدأ المفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وستطرح إسرائيل شروطها”.

وأردف الدبلوماسي الإيطالي، أنه من المعقول في الوقت الراهن الافتراض بأن المرحلة الأولى من اقتراح وقف إطلاق النار ومدتها ستة أسابيع فقط هي المرحلة القابلة للتنفيذ، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة بالسكان في غزة؛ إطلاق سراح الرهائن والنساء والمسنين والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين؛ عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم، بما في ذلك في شمال غزة؛ وزيادة في المساعدات الإنسانية، التي تشمل 600 شاحنة يوميًا، إلى الجيب المحاصر.

وبيّن أن، فكرة الوقف "الدائم" للأعمال العدائية تشكل عقبة كبيرة، وذلك لأنه وفقاً لموقف إسرائيل الدائم فإن التدمير الكامل لحماس هو وحده القادر على تحقيق هذا الهدف. المشكلة هي أن أحداً لم يحدد بعد كيف سيبدو " التدمير الكامل " لحماس - ولا أحد في وضع يسمح له دون أدنى شك بالقضاء التام على المنظمة الفلسطينية.

ويهدف الاقتراح الذي قدمه بايدن إلى إنهاء الصراع، وإعادة الرهائن إلى وطنهم، وتسهيل تسليم المساعدات الضخمة إلى غزة، والبدء في نهاية المطاف في إعادة إعمار القطاع. بعبارة أخرى، يهدف الاتفاق إلى استعادة الوضع الراهن قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وهذا على وجه التحديد هو قيد الصفقة: ليس ما تقدمه، بل ما تغفله. بحسب تعبيره.

سياسة فاشلة

واستطرد بالقول: ومن المعروف على نطاق واسع أن الدبلوماسية تحتاج أحياناً إلى غموض بناء لكي تنجح، ولكن في هذه الحالة يبدو أن هذه الأداة تستخدم بشكل مبالغ فيه. ومن المغري أيضاً أن نتساءل لماذا تقبل حماس اقتراحاً هدفه الواضح خلق "يوم لاحق في غزة من دون وجود حماس في السلطة"، مع ما يترتب على ذلك من تدمير كامل للجماعة في إسرائيل؟.

ويقول، إن الإغفالات في الصفقة المقترحة تبدو وكأنها هوة، مع تجاهل المنظور السياسي الفلسطيني. لم يذكر خطاب بايدن قط حل الدولتين أو الدولة الفلسطينية، بل اكتفى بإشارة واحدة غامضة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ولفت إلى ما أسماها "الكلمات الصادقة الوحيدة التي قالها كانت في مخاطبة الشعب الإسرائيلي"، بدلاً من حكومته: “وإلى شعب إسرائيل… أطلب منكم أن تأخذوا خطوة إلى الوراء وتفكروا فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة. لا يمكننا أن نخسر هذه اللحظة. إن الحرب غير المحددة سعياً وراء فكرة غير محددة عن "النصر الكامل"... لن تؤدي إلا إلى تعثر إسرائيل في غزة، واستنزاف الموارد الاقتصادية والعسكرية والبشرية، وزيادة عزلة إسرائيل في العالم."

وخلص بالقول إلى، أنه الخطاب كان مثبطًا للهمم حقًا، حيث ركز بشكل شبه حصري على الأمن الإسرائيلي، وكان الهدف النهائي هو ضمان "إمكانية اندماج إسرائيل بشكل أعمق في المنطقة، بما في ذلك... اتفاق تطبيع تاريخي محتمل مع المملكة العربية السعودية ..." . يمكن أن تكون إسرائيل جزءًا من شبكة أمنية إقليمية لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران ”.

وكان بايدن حينها كريماً بما فيه الكفاية ليخصص 27 كلمة لتوضيح المنظور السياسي للفلسطينيين بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي : "وكل هذا من شأنه أن يخلق الظروف لمستقبل مختلف ومستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، مستقبل تقرير المصير، ومستقبل تقرير المصير، ومستقبل أفضل للشعب الفلسطيني". الكرامة والأمن والحرية”.

وهذا "المسار"، بطبيعة الحال، لن يكون متاحاً إلا بعد أن تقبل "حماس" "الاقتراح الإسرائيلي" - عندما لا يكون من الواضح حتى أن الحكومة الإسرائيلية تقبله - ومن المرجح أن يحدث ذلك فقط بعد التوصل إلى صفقة إسرائيلية سعودية . بعبارة أخرى، تتمسك الولايات المتحدة بالسياسات والممارسات الفاشلة التي استمرت لعقود من الزمن.

وبالتالي، فإن طريق الشعب الفلسطيني نحو دولته وإنهاء الاحتلال - وهما الشرطان الوحيدان اللذان يمكن أن يخلقا أمناً حقيقياً ومستداماً لإسرائيل - سيظل طويلاً ومؤلماً، وعلى الأرجح لن يرى النور أبداً في النهاية. من النفق. إن النهج الأمريكي المتمثل في استعادة الوضع الراهن قد يؤدي إلى تكرار حادثة 7 أكتوبر أخرى في المستقبل.

المصدر / موقع ميدل ايست آي