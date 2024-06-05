الأونروا: استعادة الخدمات البيئية في غزة ستستغرق عقودًا من الزمن

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في أضرار بيئية "كارثية" في القطاع.

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس"، تزامنًا مع يوم البيئة العالمي الموافق الخامس من يونيو/حزيران من كل عام، أن "الحرب في غزة قلبت حياة الملايين من الفلسطينيين رأساً على عقب".

وشددت على أن الحرب "تسببت في أضرار كارثية للبيئة الطبيعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون للحصول على المياه والهواء النقي والغذاء وسبل العيش".

وأشارت "أونروا" إلى أن "استعادة الخدمات البيئية (في غزة) ستستغرق عقودا من الزمن، ولا يمكن أن تبدأ قبل وقف إطلاق النار" في القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة جودة البيئة، أن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10-20 بالمئة من مجمل المياه المتاحة قبل الحرب، كما أن تلك الكمية "غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود".

وبيّن أن الحرب دمّرت 350 كم من أصل 700 كم من شبكات المياه، أي حوالي 50 بالمئة، و9 خزانات مياه من أصل 10.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة؛ خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.