اليوم الـ 243.. المقاومة تدكّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بمحاور التوغل في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وفي مقدمتهم كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 243 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة، فيما اعترف جيش الاحتلال بخسائر جديدة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، محلية الصنع، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفها بعددٍ من عبوات "أبابيل" المقذوفة تجمعات قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت السرايا أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع، وذلك بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع.

وتبّنت سرايا القدس قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

واليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعترف جيش الاحتلال في بيان عسكري، أن 3730 ضابطًا وجنديًا أُصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1889 خلال العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقًا لما أقرّ به جيش الاحتلال، فقد قُتل 644 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن هناك 570 إصابةً بجروح خطيرة.

وقال، إنه "لا يزال 254 ضابطًا وجنديًا يتلقّون العلاج في مشافي الاحتلال بعد إصابتهم بمعارك غزة.

ويُشار إلى أن صحيفة هآرتس، نقلت عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي تعلنها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب.

ولليوم الـ 243 من معركة "طوفان الأقصى" تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دكّ جنود الاحتلال واستهدافهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.