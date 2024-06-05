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القبائل والعشائر الفلسطينية: إدارة غزة شأنٌ فلسطيني خالص ولن نقبل التّعاطي مع أي مخططات صهيونية

05 يونيو 2024 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه تابع  حديث بعض قادة الاحتلال الواهمين حول مخططات سيتم في إطارها إعطاء أطراف فلسطينية غير مرتبطة بحماس مسئولية توزيع المساعدات الإنسانية في أحياء محددة.

وأكد التّجمع الوطني في تصريح صحافي، أنّ هذه المخططات مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولن يتعاطى معها أحد سوى من يدور في فلك الاحتلال.

وأوضح أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لن تكون إلا صمام أمان لشعبنا ومقاومتنا الباسلة.

وجدد التّجمع رفضه الكامل لكل مشاريع الاحتلال الصهيوني حول إدارة غزة، مشددًا على أن إدارة غزة هو شأن فلسطيني خالص لن تتم مناقشته إلا على طاولة الكل الوطني الفلسطيني.

ووجّه تحيةً إلى شعبنا الفلسطيني والمقاومة الأبية، معلنًا الدّعم الكامل والمطلق للمقاومة الفلسطينية.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #العشائر الفلسطينية

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