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حصيلةٌ جديدة.. الاحتلال يعترف بارتفاع حصيلة قتلاه في معارك غزة

05 يونيو 2024 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، إصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعترف جيش الاحتلال في بيان عسكري، أن 3730 ضابطًا وجنديًا أُصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1889 خلال العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقًا لما أقرّ به جيش الاحتلال، فقد قُتل 644 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن هناك  570 إصابةً بجروح خطيرة.

وقال، إنه "لا يزال 254 ضابطًا وجنديًا يتلقّون العلاج في مشافي الاحتلال بعد إصابتهم بمعارك غزة.

ويُشار إلى أن صحيفة هآرتس، نقلت عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي تعلنها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب.

ولليوم الـ 243 من معركة "طوفان الأقصى" تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دكّ جنود الاحتلال واستهدافهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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