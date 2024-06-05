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حماس: سماح حكومة الاحتلال بتنظيم "مسيرة الأعلام" بالقدس عدوانٌ على مشاعر كافة المسلمين حول العالم

05 يونيو 2024 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إن سماح حكومة الاحتلال الفاشية لقطعان المستوطنين، بتنظيم ما يسمى بمسيرة الأعلام، في شوارع القدس المحتلة، هو تأكيدٌ لعنجهية هذه الحكومة الفاشية.

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن تلك المسيرة وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات بحق شعبنا ومقدساتنا، وبحماية كاملة من شرطة الاحتلال؛ توضّح نهج الاحتلال السّاعي لتهويد المقدسات، وعدوان على مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم.

وحذّرت الاحتلال من مغبّة مواصلة هذه السياسات الإجرامية بحقِّ مقدّساتنا، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت حماس أن المقاومة التي تسطّر البطولات في معركة طوفان الأقصى الممتدة على أرضنا الفلسطينية، وتلاحِق الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية؛ ستجد طريقها لإيلام هذا العدو المجرم، بما يضمن لجم قادته من المستوطنين المتطرفين.

ودعت أبناء شعبنا في كل مكان، خصوصاً في الضفة والقدس والداخل المحتل؛ للنّفير العام والتّصدي لمخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، وجعل اليوم الأربعاء يوم غضب ونصرة لمسرى رسول الله، صلَ الله عليه وسلم، ومواجهة العدوان الصهيوني الرّامي لتدنيسه وإحكام السيطرة عليه.

كما دعت حماس جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لتصعيد الحراك الجماهيري الضاغط على الاحتلال وداعميه، وفضح جرائمه النازية بحق الأبرياء في قطاع غزة والضفة، وممارساته الفاشية في القدس والمسجد الأقصى.

 

#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #مسيرة الأعلام #طوفان الأقصى

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