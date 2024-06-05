حماس تحذر الاحتلال.. مستوطنون يستفزون الفلسطينيين بـ"مسيرة الأعلام"

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس القيادي هارون ناصر الدين: إن مسيرة الأعلام التهويدية اعتداء صارخ على القدس والأمتين العربية والإسلامية، وتأتي في ذكرى النكسة المشؤومة والتي حدثت في ظل غفلة وضعف وتآمر على فلسطين والأقصى.

وأهاب ناصر الدين بأمتينا العربية والإسلامية أن تزيد من زخم مشاركتها والتحامها بمعركة طوفان الأقصى، نصرة للمجاهدين في أشرف المعارك، ودفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وأوضح ناصر الدين، أن المسيرة تأتي في وقت يخوض فيه شعبنا الفلسطيني العظيم معركة طوفان الأقصى التي دخلت شهرها التاسع، حيث يستغل الاحتلال هذه الظروف لتنظيم ما يسمى مسيرة الأعلام، بحماية من شرطة وجيش الاحتلال ومؤسساته الأمنية التي يقودها المجرم المتطرف بن غفير.

وحذّر القيادي ناصر الدين الاحتلال الغاشم بأن المقاومة الفلسطينية المستمرة، والتي أشعلت جذوة معركة سيف القدس عام 2021 انتصارا للقدس والأقصى، ودفاعا عنهما حين كانت الجماعات الصهيونية المتطرفة ومن ورائها حكومة الاحتلال تجهز لتنظيم مسيرة الأعلام في ذلك العام.

وأكد أن المعركة لا تزال متواصلة، وذلك السيف لا يزال مشرعا، وقد تجلت في أعظم صورها في السابع من أكتوبر وما بعدها حتى اليوم، ولا يزال وسيبقى طوفان الأقصى هادرا حتى تحقيق النصر والحرية والاستقلال، وعنوانه تحرير الأقصى، فهو طوفان لن يتوقف إلا بذلك.

وشارك مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، في ما يُسمى بـ"مسيرة الأعلام "الإسرائيلية"، لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "928 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم".

وأدى المستوطنون المقتحمون بقيادة عضو "الكنيست" السابق موشيه فيجلين صلوات تلمودية في الأقصى، بالتزامن مع درس شارح حول أهمية هذا اليوم بالنسبة لهم.

ترافق ذلك مع إجراءات إسرائيلية مشددة وإقامة حواجز عسكرية، واستنفار الآلاف من قوات شرطة الاحتلال وما يُعرف بحرس الحدود (المشاة والخيالة).

وأدى المستوطنون خلال المسيرة في ساحة البراق رقصات احتفالية بالأعلام الإسرائيلية، إضافةً إلى السجود الملحمي.

وأعلنت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، أنها ستسمح للمتطرفين والمستوطنين بتنظيم مسيرتهم السنوية التي يرفعون فيها الأعلام "الإسرائيلية" بالقدس المحتلة، مؤكدةً أن المسيرة ستنطلق كما العام الماضي من وسط القدس حتى حائط البراق عبر أبواب البلدة القديمة وأزقتها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة ستفرض حواجزها لتأمين مرور المسيرة عبر باب العامود في القدس.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن أكثر من 3000 شرطي "إسرائيلي" سينتشرون في القدس استعدادًا لتأمين مسيرة الأعلام.

وقالت هيئة البث العبرية، إن "مسيرة الأعلام ستمر عبر باب العامود، كما حدث في الأعوام الماضية، باستثناء عام واحد، ووافقت الشرطة على ذلك".

وأشارت إلى مشاركة عشرات الآلاف في المسيرة العام الماضي، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الطاقة آنذاك والخارجية حاليا يسرائيل كاتس، وسط حراسة مشددة من آلاف من عناصر الشرطة.

وتنظم المسيرة في ما يعرف بيوم القدس الذي يحيي فيه الاحتلال ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، والذي تسميه "يوم توحيد القدس"وإحلال السيادة "الإسرائيلية" واليهودية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية فيها".

