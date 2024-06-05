إصابتان برصاص الاحتلال في جنين وحملة اقتحامات في مختلف مناطق الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط حملة اعتقالات واسعة واعتداءات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومحيط مخيمها وبلدة كفر دان غربها، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مع المقاومين، أطلق خلالها الجنود الرصاص، ما أدى إلى إصابة طفلة بشظايا في الوجه، ووصفت حالتها بالمتوسطة.

كما اندلعت اشتباكات في محيط مخيم جنين ووسط المدينة، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة ألقاها المقاومون في طريق آليات الاحتلال.

وهدمت جرافات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد سعيد جرادات في محيط مخيم جنين.

كما اندلعت النيران في مركبة المواطن عدنان الغول بمخيم جنين، جرّاء القنابل والنيران الكثيفة التي أطلقها الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وهم: المحامية نداء علي أحمد أبوصلاح زوجة الأسير محمد زغيبي، والمواطن رشاد أبو الهيجا للضغط على نجله لتسليم نفسه، والمواطنين عوض صلاح ونجله قيس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية بلدة برقين غربي مدينة جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

في رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة عقب اقتحامها بلدة كفر مالك شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت ما يقارب 50 مواطنًا وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وأفرجت عن عدد منهم واعتقلت آخرين.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية المغير شمال مدينة رام الله، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف من بينهم: محمد حربي، عطاف عطية النعسان، معاذ رسمي أبو عليا، ويوسف محمد النعسان.

في الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال جمال أبو ماريا خلال الاقتحام الواسع لبلدة بيت أمر شمال الخليل.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق وأحياء في مدينة نابلس، وداهمت عدة محال تجارية وفتّشتها وعاثت فيها خرابًا.