243 يومًا لحرب الإبادة.. شهداء وجرحى بمجازر دامية في مخيمي المغازي والبريج

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 243 على التوالي حربه التّدميرية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وضاربًا في عرض الحائط كافة مواثيق حقوق الإنسان، وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي في منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وإنهاء العدوان العسكري الدامي على رفح.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره خلال الساعات الماضية على عدة مناطق في قطاع غزة وسط تركيز على المحافظة الوسطى ومدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 97 شهيدًا خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

ويواصل المواطنون وفرق الإسعاف انتشال شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما ووصل عدد من الجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة البشيتي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في وقت، تواصل مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارة شرق دير البلح وسط القطاع.

واستهدف الاحتلال، ظهر اليوم، عدة منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "درويش" بجوار مدرسة البنات الإعدادية في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة آخرين.

وشنت قوات الاحتلال أحزمة نارية على مخيم البريج بالتزامن مع غارات متفرقة على المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وأطلقت طائرات الـ "كواد كابتر" النار في محيط شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرق مخيمي المغازي والبريج، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم النصيرات.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة "الدولي" في محيط مدخل مخيم البريج، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال لمنزل لعائلة القطاوي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو بطيحان" في محيط مسجد أبو عبيدة في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" شرق دير البلح وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء بينهم سيدات بعد قصف الاحتلال شقة في عمارة أصلان في سوق مخيم المغازي.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وأُصيب عدد من الأطفال جراء انفجار مخلفات الاحتلال في منطقة جامعة الأقصى غرب خانيونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف على منازل المواطنين في خان يونس.

في رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، عدة مناطق غرب مدينة رفح.

واستهدف طيران الاحتلال بشكل مكثف أحياء غرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق رفح بالتزامن مع اشتباكات متواصلة مع قوات الاحتلال.

في مدينة غزة، استهدف الاحتلال منطقة "الكوربا" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واشتعلت النيران في مركبات وجرافات خلف شركة الكهرباء بعد إطلاق طيران الاحتلال المسير قنابل حارقة بحي الصبرة. بمدينة غزة.