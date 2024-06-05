آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 243 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 243 على التوالي حربه التّدميرية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وضاربًا في عرض الحائط كافة مواثيق حقوق الإنسان، وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي في منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وإنهاء العدوان العسكري الدامي على رفح.

وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 36 ألفًا و550 شهيدًا، و82 ألفًا و959 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره خلال الساعات الماضية على عدة مناطق في قطاع غزة وسط تركيز على المحافظة الوسطى ومدينة رفح جنوب القطاع.

في المحافظة الوسطى، ارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "درويش" بجوار مدرسة البنات الإعدادية في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة آخرين.

وشنت قوات الاحتلال أحزمة نارية على مخيم البريج بالتزامن مع غارات متفرقة على المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وأطلقت طائرات الـ "كواد كابتر" النار في محيط شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شرق مخيمي المغازي والبريج، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم النصيرات.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة "الدولي" في محيط مدخل مخيم البريج، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال لمنزل لعائلة القطاوي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو بطيحان" في محيط مسجد أبو عبيدة في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "اللوح" شرق دير البلح وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء بينهم سيدات بعد قصف الاحتلال شقة في عمارة أصلان في سوق مخيم المغازي.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف على منازل المواطنين في خان يونس.

في رفح، استهدف طيران الاحتلال بشكل مكثف أحياء غرب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق رفح بالتزامن مع اشتباكات متواصلة مع قوات الاحتلال.

في مدينة غزة، اشتعلت النيران في مركبات وجرافات خلف شركة الكهرباء بعد إطلاق طيران الاحتلال المسير قنابل حارقة بحي الصبرة. بمدينة غزة.