بعد أقل من شهر على استشهاده.. مولودة الشهيد الصحفي "هنية" تطرق باب الحياة

غزة/ عبد الله يونس:

أقل من ثلاثون يومًا مضت على استشهاد الصحفي الرياضي جمال هنية، حتى طرقت مولودته البكر باب الحياة، معلنة قدومها ولكن دون أن يتمكن والدها من الإيفاء بوعده باستقبالها.

"ها قد أتت ابنتك التي لطالما انتظرتها واحسستها في داخلي وحادثتها تسالها عن موعد مجيئها، أتت في يوم لم تجدك بجانبها، أتت تبحث عن الصوت التي كانت تسمعه دائماً، بحثت كثيراً ولم تجده لا أعلم ماذا أقول لها لكنني متأكدة أنها سعيدة بالمكان الذي يوجد به والدها الآن هي تعلم بأنك سعيد فهي سعيدة".

هذه الكلمات وجهتها رغد كريم، لزوجها الصحفي جمال هنية، لتخبره بقدوم مولودته البكر بعد أقل من شهر واحد على استشهاده في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا كان يأوى إليه هربًا من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هنية الصحفي في قناة "أمواج" الرياضية في 21 نوفمبر 2023، في غارة استهدفت منزلًا كان قد نزح إليه في غزة.

وذكر مصدر عائلي أن هنية لجأ إلى منزل عائلة زوجته في مدينة غزة، حيث كان يقيم فيه، فقصفت طائرات الاحتلال المنزل ما أدى إلى مقتل الصحفي هنية وشقيقة زوجته، في حين أصيبت زوجته الحامل بجروح.

وبين المصدر أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفي هنية جاء لاعتباره الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وولد هنية في مدينة غزة عام 2002، وأنهى مراحل تعليمه الأساسية والثانوية في مدارس المدينة، وتخرج من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

شغف هنية بالرياضة وخاصة رياضة كرة القدم، جعلته يحدد هدفه بأن يصبح صحفيًا رياضيًا فعمل في قناة أمواج الرياضية المتخصصة في متابعة وبث المباريات المحلية لكرة القدم.

ونعت والدة الصحفي هنية، نجلها، وقالت في منشور لها عبر فيسبوك: "اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، هنيئا لابني جيمي حبيب قلبي الشهادة، ربنا يصبرنا على فراقه والحمد لله رب العالمين".

وقالت والدة محمد في كلمات تعبر بها عن شوقها لنجلها: "لا زلتُ أتخيل أنّ رحيله مجرد حلم وأنّه على قيد الحياة، كيف لعقلي وكيف لقلبي أن يصدق!! هل رحَل إلى الأبد بلا عودة؟ كُلّ هذه الأسئِلة لا تُفارقني، هل آخر مرة رأيته بها هي الأخيرة؟ للأسف،، نعم هِي الأخيرة".

وأضافت: "في كل مرة أتذكره فأبتسم مرة وأبكي ألف مرة، تفاصيل وجهه، ضحكته، أيامه، أفعاله، أقواله، سيبقى هذا اليوم هو اليوم الأصعب في حياتي، فقدت نصف روحي، فقدت جزءاً من قلبي، تحيطُ بنا ذِكراه من كُل جَانب .. وكيف أنساه ؟! فهو جارُ القلبِ وحبيب الرّوح، سلامٌ على قلباً كان يحيا بيننا واليوم بالجنان".

وكتبت رغد كريم زوجة الصحفي هنية في منشور له: "هذا جمالي وقمري الشهيد الذي وهبته للإله بقلب راضٍ وصابر، الله يرحمك يا عمري ويصبرني على فراقك".

وكان هنية ينتظر ولادة ابنته البكر، التي وُلدت في 14 ديسمبر 2023، أي بعد مقتله بأقل من شهر واحد.

وكتبت رغد كريم في منشور لها عن قدوم ابنتها للحياة: "ها قد أتت ابنتك التي لطالما انتظرتها واحسستها في داخلي وحادثتها تسالها عن موعد مجيئها، أتت في يوم لم تجدك بجانبها، أتت تبحث عن الصوت التي كانت تسمعه دائماً، بحثت كثيراً ولم تجده لا اعلم ماذا اقول لها لكنني متأكدة انها سعيدة بالمكان الذي يوجد به والدها الآن هي تعلم بأنك سعيد فهي سعيدة".

وأضافت: "سأجعلها في عيوني وقلبي وسأعمل بكل الوصايا التي حثثتني أن نعملها سوياً لها، ستكون فخورة بأنها ابنه الشهيد جمال هنية، نم في هناء وراحة فهناك عائلة ستكون بجانبها دائما".

يذكر، أن جمال هنية هو الحفيد الثاني الذي استشهد لإسماعيل هنية، حيث قتلت قبله بأيام رؤى همام هنية حفيدة رئيس حماس.

وروى طاهر النونو المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية، تفاصيل استشهاد رؤى همام، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن حفيدة هنية استشهدت رفقة 20 آخرين من أهلها وأقاربها في مدرسة البراق، التي نزحت إليها العائلة بعدما تركوا منزلهم خشية استهدافهم لصلة قرابتهم بإسماعيل هنية.