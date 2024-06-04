يحتسي قهوة ويطلق قذيفة.. المقاومة تبث مشاهد "بطولية" في دك تحشدات الاحتلال بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وفي مقدمتهم كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 242 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، إيقاع قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم أعد مسبقاً، وذلك بعد عودتهم من خطوط القتال وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوقع مجاهدو القسام القوة الإسرائيلية داخل أحد المنازل بعبوة "تلفزيونية" ولغم "T6" من مخلفات العدو، وفور دخول القوة للمنزل وتفتيشها لإحدى الغرف انفجرت بهم العبوة التي قام المجاهدون بتشريكها ما أوقع كامل القوة بين قتيل وجريح.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي السياق، استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط الكلية الجماعية جنوب حي الصبرة.

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة راجلة للاحتلال، وأوقعتهم بين قتيل وجريح بالقرب من مفترق "زلاطة" شرق منطقة الشوكة بمدينة رفح جنوب القطاع.

وفي رفح أيضاً، استهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق "زلاطة" في منطقة الشوكة.

ونشرت القسام مشاهد توثق استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" وقذائف الهاون.

وفي حدث غير عادي، ومع "قهوة الصباح لنا.. وصاروخ للأعداء" أظهرت مشاهد بثتها سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– لأحد عناصرها وهو يحتسي قهوة الصباح، واضعا رجلا على رجل ويضرب بقذائف الهاون والطيران الإسرائيلي فوقه وقريب من ميدان المعارك العنيف.

الفيديو غزا منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل العديد من النشطاء معه، وعلق أحدهم بالقول "الشباب تفطر وتتغذى وتتعشى وهي تضرب هاون".