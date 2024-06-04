القسام تعلن عن إيقاع قوة إسرائيلية في "كمين مركب".. والاحتلال يعترف بخسائر جديدة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وفي مقدمتهم كتائب الشهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 242 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديًا في كمين مُحكم داخل أحد المنازل جنوبي حي الصبرة في مدينة غزة.

كما أعلنت الكتائب استهداف حفار عسكري ودبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في مخيم يبنا برفح.

ونشرت كتائب القسام أيضا مشاهد لما قالت إنه قصف بقذائف هاون، استهدفت به تجمعا للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محيط الكلية الجامعية، جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وظهر اليوم، أعلنت القسّام، إيقاع قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم أعد مسبقاً، وذلك بعد عودتهم من خطوط القتال وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوقع مجاهدو القسام القوة الإسرائيلية داخل أحد المنازل بعبوة "تلفزيونية" ولغم "T6" من مخلفات العدو، وفور دخول القوة للمنزل وتفتيشها لإحدى الغرف انفجرت بهم العبوة التي قام المجاهدون بتشريكها ما أوقع كامل القوة بين قتيل وجريح.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي السياق، استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط الكلية الجماعية جنوب حي الصبرة.

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة راجلة للاحتلال، وأوقعتهم بين قتيل وجريح بالقرب من مفترق "زلاطة" شرق منطقة الشوكة بمدينة رفح جنوب القطاع.

وفي رفح أيضاً، استهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق "زلاطة" في منطقة الشوكة.

ونشرت القسام مشاهد توثق استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بمنظومة "رجوم" وقذائف الهاون.

وفي حدث غير عادي، ومع "قهوة الصباح لنا.. وصاروخ للأعداء" أظهرت مشاهد بثتها سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– لأحد عناصرها وهو يحتسي قهوة الصباح، واضعا رجلا على رجل ويضرب بقذائف الهاون والطيران الإسرائيلي فوقه وقريب من ميدان المعارك العنيف.

الفيديو غزا منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل العديد من النشطاء معه، وعلق أحدهم بالقول "الشباب تفطر وتتغذى وتتعشى وهي تضرب هاون".

ايش الروقان إلى هو فيه ، تحسه قاعد في كافي شوب

كاسة قهوة ورجل على رجل ويضرب هاون والطيران الاسرائيلي فوقه وقريب من ميدان المعارك العنيف .



ماشاء الله على قوة الايمان والقلب .



الشباب تفطر وتتغذى وتتعشى وهي تضرب هاون .



واسرائيل تخرج وتقولك مسيطرة وخطوط حمراء



هذه المشاهد قمة… pic.twitter.com/XeFEYjMGJC — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 4, 2024

بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 17 عسكريًا من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر جيش الاحتلال، أن عدد المصابين في صفوفه ارتفع إلى 3720 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب، من بينهم 1882 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وقُتل 644 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.