حماس تدعو لإدراج الاحتلال في القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحقّ الأطفال

غزة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اليوم الدَّولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء؛ الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال في القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحقّ الأطفال.

وتحتفى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، باليوم الدولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، بهدف الاعتراف بمعاناة الأطفال، من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية، فى جميع أنحاء العالم، وتأكيد التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، واسترشاد عملها باتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت حركة حماس، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أن احتفاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في اليوم الدَّولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء كل عام، ليذكّرهم مجدّداً بمعاناة وآلام أطفال فلسطين، داخل فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، ويضعهم أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ أمام استمرار الاحتلال الصهيوني في انتهاكاته الجسيمة وجرائمه المروّعة بحق أطفال فلسطين.

وطالبت حركة حماس، الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال في قائمته السوداء للكيانات التي تستهدف الأطفال بالقتل والتعذيب والتشريد والمنع من الحقوق الأساسية للحياة الطبيعية، والتي يمعن الاحتلال في ممارستها يومياً بحق الطفولة البريئة في كل من قطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

وذكرت الحركة أنه "حسب تقارير أممية، فإنَّ طفلاً واحداً يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة".

وقالت إن "14 ألف طفل استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وهذا العدد يفوق عدد الأطفال القتلى المسجل على مدار 4 أعوام من النزاعات في العالم".

وأشارت إلى أنه يقبع أكثر من 200 طفل فلسطيني بينهم 20 من قطاع غزة، أغلبهم من طلبة المدارس في السجون الإسرائيلية و"يمارس بحقّهم أبشع السياسات العقابية والانتقامية الحاقدة".

واعتبرت أن "احتفاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا اليوم كل عام، يذكّرهم مجدّداً بمعاناة وآلام أطفال فلسطين ويضعهم أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ أمام استمرار الاحتلال بانتهاكاته الجسيمة وجرائمه المروّعة".

ودعت حماس، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل، إلى "تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، تجاه أطفال فلسطين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم في سجون الاحتلال، والتحرّك لإنقاذهم وحمايتهم من وحشيته ووقف وتجريم عدوانه وجرائمه ضدَّ أبناء شعبنا وأطفاله، والانتصار لحقوقهم المشروعة، في الحرية والعيش الكريم".

وقالت إن "استمرار الصمت والتقاعس والعجز الدولي عن تجريم انتهاكات الاحتلال وعدوانه المتصاعد ضد الأطفال في فلسطين، يمثّل وصمة عار على جبين هذا العالم".

وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان من أن 3 آلاف و500 طفل في القطاع يواجهون خطر الموت جوعا؛ جراء القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد المكتب بـ"نقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم (الأطفال) من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي، وسط صمت دولي فظيع".وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.