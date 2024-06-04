غزة - فلسطين أون لاين

نظّم الثنائي المغربي أنور الغازي لاعب ماينز الألماني السابق، والمصري سام مرسي قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي، مباراة خيرية في كرة القدم تضامنًا مع غزة.

وأقيمت المباراة على ملعب ذا هايف الخاص بفريق بيرنت الإنجليزي، بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم السابقين، ومن المقرر أن تذهب العوائد بالكامل لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وإلى جانب الغازي ومرسي، شارك في المباراة العديد من اللاعبين مثل جيفري شلوب وجيرو ريدوالد ثنائي كريستال بالاس، وعبدالله دوكوري لاعب وسط إيفرتون، وأداما تراوري لاعب فولهام، وحمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، ودوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد.

كما تواجد عدد من اللاعبين المعتزلين مثل المهاجم الإنجليزي السابق إميل هيسكي، والفرنسي إريك أبيدال ومواطنه باكاري سانيا والجزائري عدلان قديورة.

ونشر مرسي وأنور الغازي صورًا في حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي من المباراة الخيرية معلقين "من أجل أطفال غزة".

يُذكر أن أنور الغازي وسام مرسي دأبا على دعم غزة منذ بداية العدوان الأخير بالعديد من المواقف التي لقيت إشادة كبيرة من الجماهير الرياضية.

وبسبب مواقف الغازي، فسخ نادي ماينز تعاقده مع النجم المغربي، بعدما ندد الأخير بالعدوان على غزة ورفضه الاعتذار عن مواقفه، ليظل اللاعب بدون فريق منذ غدة أشهر.