الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 242 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و 182 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 36550 شهيدًا و 82959 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.