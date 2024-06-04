الاحتلال يغتال 8 أفراد من عناصر الشرطة في دير البلح

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 8 من كوادر الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مركبتهم خلال أداء واجبهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن غارةً صهيونية شنها الاحتلال على مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية بالقرب من أبراج الكلية في دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وهم: محمد العبويني، ومحمد ضاهر العبويني، ومعاذ نوفل، ولؤي العجلة، ومحمد أبو حميدان، وحاتم أبو هاشم، ومحمد الكومي، ووسام حجاج.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن تركيز الاحتلال "الإسرائيلي" على استهداف ضباط وعناصر الشرطة، يهدف لتقويض النظام ويعمل على إحداث الفوضى في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وكررت الوزارة مناشدة العالم أجمع "بالتدخل لوقف استهداف منتسبي جهاز الشرطة في إطار قيامهم بواجبهم المدني والإنساني تجاه المواطنين في القطاع، بموجب القانون الدولي الذي كفل الحماية لهم".

وهذا الاستهداف ليس الأول من نوعه، فقد تعمدت قوّات الاحتلال استهداف مسؤولي الشرطة بغزة، ومنظمي توزيع المساعدات، في مسعى لإعاقة توزيعها ونشر المجاعة والفوضى في ظل فشل صهيوني متراكم، رغم مرور أكثر من نصف عام على حرب الإبادة الجماعية.