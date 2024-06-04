الأمم المتحدة: مستشفيات رفح خرجت عن الخدمة والأوضاع الإنسانية أصبحت "مُفجعة" للغاية

غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، أن كافة مستشفيات مدينة رفح جنوب قطاع غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل جرّاء تصاعد الغارات الصهيونية في محيطها.

وأوضح دومينيكو في تصريح صحافي، أن الأوضاع الإنسانية بالمدينة الحدودية صعبة جدًا، وتزداد صعوبة بسبب عدد السكان المرتفع وتأثير الطقس الحار.



وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من غزة، لكن لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح، باستثناء المستشفيات الميدانية.

وقال، إنه تم إرسال فرق طبية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، إلا أن هؤلاء الأطباء لم يتمكنوا من العثور على مكان لعلاج المصابين، واصفًا الأمر بـ"المفجع".



وتابع، "لكي أكون صادقًا، أعتقد أنه لا يوجد مكان آخر في العالم يعاني فيه النظام من ضغوط كبيرة، وأعتقد أنه لا توجد بعثة أخرى للأمم المتحدة يمكنها مواصلة أنشطتها في ظل هذه الظروف غير غزة".



ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" هجومًا بريًا عنيفًا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم، الأمر الذي تسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ونزوح مئات آلاف الفلسطينيين مجددًا.