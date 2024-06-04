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"كانا جالسين في مركبتهما".. الاحتلال يغتال شابين خلال اقتحامه طولكرم

04 يونيو 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين بعد إطلاقها الرصاص أثناء تواجدهما  داخل مركبة قرب حاجز "نيتساني عوز" (حاجز 104) غرب مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين هما عبد الفتاح صلاح الدين جبارة وأحمد مصطفى محمد رجب، وارتقيا برصاص الاحتلال خلال  مرورهما في شارع غرب مدينة طولكرم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال احتجزن جثمانيهما، ومنعت طواقم الإسعاف الوصول إلى المكان.

وقال الهلال الأحمر، إن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من المرور بعد بلاغ عن إطلاق نار تجاه مركبة عند بوابة تسانعوز غرب طولكرم".

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، وانتشرت تلك القوات على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، كما نشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه كل شيء متحرك في الشارع، وأصابت إحدى مركبات المارة في المنطقة. 

ومن جهتها، قالت كتائب الأقصى - طولكرم: "ننعى شهيدينا المقاتلين أحمد رجب وعبد الفتاح جبارة، اللذين استشهدا أثناء تنفيذهما عملية إطلاق نار على حاجز "نتساني عوز" غرب مدينة طولكرم، موقعين ثلاث إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال".

#طولكرم #الحرب على غزة #شهداء الضفة #طوفان الأقصى

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