"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال ينفّذ حملة مُداهمات واعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات ممنهجة لعدد من الشبان.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وشوارع المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، اعتقلت الشاب عبود نوفل.

وأكدت مصادر محلية أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

كما داهمت قوات الاحتلال أحد المحلات التجارية وعاثت فيه خرابًا.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عزت سيف وسيف حمدان كركزعقب مداهمة منزليهما في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

في أريحا، واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءتها العسكرية في محيط مدينة أريحا، وإغلاق جميع مداخلها لليوم الثاني.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تفتش المركبات بشكل عشوائي عند المدخل الشرقي قرب استراحة معبر الكرامة شرق أريحا، وتلاحق المركبات في الطرق الترابية.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق المدينة وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت كلًّا من: عمر حنون، عبد الله أبو قياص، حامد فتحي الغول، يحيى غندور، وحسن تيسير حماد.

في سلفيت، داهمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب المدينة، وفتشت منزلًا لعائلة "الدلو" واعتقلت الشاب خالد أحمد الدلو.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل، واعتقلت المواطن عيسى الفروخ ونجله عطا.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وجابت أحياءها وشوارعها.