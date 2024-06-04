لليوم الـ 242 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 242 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير إلا وقد ارتكبه بحق الآمنين في القطاع، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصاية لعدد الضحايا، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، أن حصيلة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، ارتفعت إلى 36 ألفًا و479 شهيدًا، بالإضافة لـ 82 ألفًا و777 إصابةً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع خلال الساعات الماضية.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وسط مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار متواصل.

وشن الاحتلال غارةً قرب لفة بدر في حي تل السلطان غرب رفح.

في المحافظة الوسطى، ارتكب الاحتلال مجزرةً بحق عائلة "أبو عبيدة غانم" بعد قصف المنزل فوق رؤوس ساكنيه في في بلوك 10 بمخيم البريج ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء، بينهم 3 أطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال غرفة فارغة بمدرسة أبو حلو التي تؤوي نازحين بمخيم البريج.

كما شن طيران الاحتلال غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، قال الدفاع المدني، إن "طواقمه تمكنت من انتشال ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة "غباين" في حي الدرج قرب مسجد السدرة شرق مدينة غزة".

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على منزل في محيط مفترق السنافور شرق مدينة غزة.