آلة الحرب الإسرائيلية تُحدث خرابًا ودمارًا بأندية وملعب رفح البلدي

رفح/فلسطين أون لاين:

أحدثت قوات الاحتلال خرابًا ودمارًا بالمنشآت والمرافق الرياضية بمدينة رفح، منذ بداية الاجتياح البري للمحافظة التى تقع أقصى جنوب قطاع غزة، منذ مطلع الشهر الحالي.

وأفاد شهود عيان، أن عدة قذائف تساقطت على الملعب البلدي وسط المدينة، مما أشعل النيران في الإنجيل الصناعي المفروش على أرضية الملعب، وكذلك على المدرجات الخاصة بالجماهير، ليصبح غير صالح للاستخدام، ويخرج عن الخدمة كباقي ملاعب محافظات غزة جميعها، علما أن الملعب تم إعادة بنائه وترميمه قبل عامين فقط.

وأطلقت قوات الاحتلال عشرات القذائف على نادي خدمات رفح الذي يقع في وسط المحافظة، مما أحدث أضرار كبيرة في الصالة المغطاه، وكذلك في المبنى الإداري والمحلات التجارية.

كما طال القصف الهمجي مقر نادي شباب رفح، ولحقت أضرار بالملعب الخاص بالنادي، وكذلك المبنى الإداري، ولم يتم تحديد حجم الدمار بشكل نهائي بسبب تواجد آليات الاحتلال في محيطه.

ولم يسلم نادي جماعي رفح من التدمير والتخريب، وهدمت أجزاء كبيرة منه، بسبب القصف الصهيوني المتواصل على المدينة، في عملية ممنهجة لتدمير الرياضة في المحافظة.

ويتعمد الاحتلال منذ بداية الحرب، باحداث الخراب والدمار في المؤسسات والمنشآت الرياضية، رغم أنها لا تشكل أي خطر عليه، ومحمية حسب الميثاق الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وتحولت أندية محافظة رفح خلال حرب الإبادة الهمجية على قطاع غزة منذ 8 أشهر، لمراكز إيواء ومخازن للمساعدات الإنسانية، كما أنها كانت تقدم يد العون للعديد من الأسر المتعففة، وقامت بواجبها التعاوني والاجتماعي.