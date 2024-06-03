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خلال 24 ساعة ماضية.. معارك غزّة "الضارية" تكبّد الاحتلال خسائر جديدة

03 يونيو 2024 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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خلال 24 ساعة ماضية.. معارك غزّة "الضارية" تكبّد الاحتلال خسائر جديدة
غزة/ فلسطين أون لاين

تكبّد فصائل المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر فادحة في الجنود والضباط والعتاد والآليات العسكرية، أثناء المعارك الضارية في منطقتي رفح وجباليا شمالي قطاع غزّة.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 14 عسكريًا بمعارك قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن جيش الاحتلال قال، إن “3703 ضباط وجنود أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1878 ضابطًا وجنديًا خلال العملية البرية” (لعدوان على غزة).

وأضاف جيش الاحتلال، أن “254 ضابطًا وجنديًا لا يزالون قيد العلاج الطبي إثر إصابتهم بمعارك غزة، 32 منهم وصفت جروحهم الخطرة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و479 شهيدا، وإصابة 82 ألفا و777 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي، وأقرّت وسائل إعلام عبرية، بوقوع 20 ألف مصابٍ في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ بين الجرحى 8298، صُنّفوا معوَّقين، واصفةً العدد المرتفع من المصابين، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بالقول إنّه "رقم ذروة".

بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّه، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، يتضخّم العدد المتزايد من جرحى "جيش" الاحتلال، ليصبح حدثاً له "حجم تاريخي، سيتطلب إطاراً واسعاً من إعادة التأهيل".

وفي ظل استمرار معركة طوفان الأقصى، يرتفع عدد الخسائر المعلنة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقرّ، قبل أيام، بإصابة 14 عسكرياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأضاف "الجيش"، تحت بند "سُمح بالنشر"، أنّ عدد الضباط والجنود المصابين وصل إلى 3657 منذ بداية الحرب، بينهم 1843 أُصيبوا من جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

وقبل أشهر، توقّع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ يصل إلى 20 ألفاً عددُ الطلبات المقدَّمة من الجنود الإسرائيليين من أجل الاعتراف بإعاقاتهم، من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية عام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

#غزة #رفح #جباليا #طوفان الأقصى #معارك غزة

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